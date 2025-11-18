Japonya, Çin'deki Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısında Bulundu

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi'nin " Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının askeri müdahaleye zemin hazırlayabileceği" yönündeki yorumları nedeniyle yaşanan diplomatik gerginliğin ardından Çin'deki vatandaşlarına güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi Tokyo - Pekin arasında diplomatik gerginliğe neden oldu. Artan tansiyonun ardından Japonya, Çin'de yaşayan vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı. Çin'deki Japonya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan gerginliğin ülkedeki Japon vatandaşları için risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, "Çevrenize dikkat edin ve kalabalıkların toplandığı meydanlar ile Japonlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlerden mümkün olduğunca uzak durun" uyarısında bulunuldu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara ise, Çin'de yaşayan Japon vatandaşlarına yönelik uyarının "İlgili ülke veya bölgedeki güvenlik durumu ve sosyal şartlar dahil olmak üzere siyasi durumun kapsamlı bir değerlendirmesine dayanarak" yapıldığını vurguladı.

Takaichi'nin Tayvan iması diplomatik krize neden olmuştu

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 7 Kasım'da Japonya Ulusal Meclisi'nde yapılan bir oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin Japonya'nın "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmişti. Japonya yasalarının "ülkenin varlığına yönelik tehdit" durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Pekin yönetimi Tokyo'ya sert tepki göstermişti

Takaichi'nin sözleri Pekin yönetiminin tepkisini çekerken, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, "Japonya tarihten ders almaz ve Tayvan meselesine güç kullanarak müdahale etme riskini göze alırsa, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun çelik iradesi karşısında ezici bir yenilgiye uğrayacak ve ağır bir bedel ödeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise "Japonya Tayvan Boğazı'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir" uyarısını yapmıştı.

Çin, Japon Büyükelçiyi bakanlığa çağırmıştı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong, Japonya'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi bakanlığa çağırarak diplomatik nota vermişti. Çin'de iktidarda bulunan Çin Komunist Partisi'nin (ÇKP) yayın organı People's Daily gazetesi de Takaichi'nin sözlerini "Son 80 yılda bir Japon liderin Çin'e karşı askeri tehditte bulunduğu ilk an" olarak nitelendirmişti.

Pekin yönetimi vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapmıştı

Çin yönetimi ayrıca vatandaşlarını Japonya'ya gitmekten kaçınmaya ve Japonya'da eğitim almayı planlayanları güvenlik risklerini düşünerek kararlarını yeniden değerlendirmeye çağırmıştı. Çin medyası, bu hafta sonu ve Aralık ayı başında Çin'de vizyona girmesi planlanan iki Japon filminin vizyona girişinin ertelendiğini bildirmişti. Son olarak, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Başkanı Masaaki Kanai'nin diplomatik tansiyonu düşürmek amacıyla Çin'e gittiği kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO