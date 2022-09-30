Japonya Büyükelçisi Suzuki paça çorbasını tattı Politika Haberleri Japonya Büyükelçisi Suzuki paça çorbasını tattı Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara'da bir restoranda paça çorbasını tattı. Japonya Büyükelçisi Suzuki paça çorbasını tattı ANKARA - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara'da bir restoranda paça çorbasını tattı. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Youtube hesabından bir video paylaştı. "Büyükelçi Suzuki Ankara'yı Keşfediyor" başlığıyla paylaşılan videoda Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun paça çorbasını tattığı anlar yer aldı. Suzuki, paça çorbasını tattıktan sonra, "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?" dedi. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin Japonya Ankara Suzuki Politika Haberler

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