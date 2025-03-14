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Japonya Başbakanı Ishiba'dan Hediye Çeki Tartışmalarına Yanıt

Japonya Başbakanı Ishiba'dan Hediye Çeki Tartışmalarına Yanıt
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, partisinden ilk kez seçilen milletvekillerine gönderdiği hediye çekleri nedeniyle eleştirildi. Ishiba, çeklerin parasını kendi cebinden ödediğini ve yasal bir sorun olmadığını savunarak özür diledi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, partisi Liberal Demokrat Parti'den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline hediye çeki göndermesine yönelik gelen eleştirilere, "Siyasi bağış değildi, çeklerin parasını kendim ödedim" cevabını verdi. Buna rağmen kamuoyunda yaşanan tartışmalardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ishiba, "Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim" dedi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline 100'er bin yenlik (672 dolar) hediye çeki göndermesi ülke siyasetini karıştırdı. Muhalefet partileri, Başbakan Ishiba'nın politikacılara maddi karşılığı olan hediyeler verilmesini yasaklayan Siyasi Fonlar Kontrol Yasası'nı ihlal ettiğini savunarak istifa çağrısında bulundu. Başbakan Ishiba ise hediye çeklerinin parasını kendi cebinden ödediğini belirterek suçlamaları reddetti. Ishiba, "Bu bir siyasi bağış değildi. Milletvekillerinin ailelerine bir teşekkür göstergesiydi. Çeklerin parasını kendim ödedim ve bu yasaya aykırı değildi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen kamuoyunda yaşanan tartışmalardan dolayı üzgün olduğunu belirten Ishiba, "Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim" şeklinde konuştu.

Muhalefetin tepkisini çekmişti

Ishiba, 3 Mart'ta resmi başbakanlık konutunda ilk kez seçilen 15 LDP milletvekiliyle bir araya gelerek yemek yemişti. Yemek öncesinde Başbakanlık Ofisi aracılığıyla her bir milletvekilinin ofisine 100 bin yen değerinde hediyeye çeki gönderildiği kamuoyuna yansımıştı. Hükümet kaynakları, Ishiba'nın bedelini kendi parasıyla ödediği hediye çeklerini milletvekillerinin yeni takım elbise almasına yardımcı olacağı düşüncesiyle jest olarak verdiğini belirtmişti. Muhalefetin tepkisini çeken hareket, siyasi etik tartışmalarına yol açmıştı.

Öte yandan tüm milletvekillerinin kendilerine gönderilen hediye çeklerini geri iade ettiği bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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