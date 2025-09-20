Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi'ni Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında kazıların yürütüldüğü Karahantepe ve Harbetsuvan'ı gezdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Prenses Akiko ve beraberindeki heyet, ilk olarak Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmaların sürdüğü Harbetsuvan'a ziyarette bulundu.

Yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinde yer alan Chiba Üniversitesinde görevli arkeolog Kazuya Shimogama'dan bilgi alan Prenses Akiko, kazı alanına girerek gün yüzüne çıkarılan bazı kemik parçalarını yakından inceledi.

Daha sonra Neolitik Çağ'ın önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe'ye geçen Prenses Akiko, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kendisine eşlik eden heyet ve alanda çalışan görevlilerle fotoğraf çektiren Prenses Akiko, bazı eserleri cep telefonuyla fotoğrafladı.

Prenses Akiko'ya ziyaretlerinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile ilgililer eşlik etti.