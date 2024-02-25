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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı FETÖ taktiğiyle hedef haline getirildi

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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un, FETÖ taktiği ile hedef haline getirilmesine tepkiler sürüyor. Koç, Diyarbakır'da ve çalıştığı her görevde başarıya imza atmış ve halkın sevgisini kazanmıştı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un, FETÖ taktiği ile hedef haline getirilmesine tepkiler sürüyor.

Bu yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığında açıklanacak terfiler öncesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) taktiğiyle Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, itibar suikastıyla hedef alındı.

Diyarbakır'da ve çalıştığı her görevde sayısız başarıya imza atarak tayini çıkınca Diyarbakır halkının alkışlarla uğurladığı Korgeneral Koç, bölgede halkın arasında olup samimiyetiyle gönüllerde yer edinmişti. Korgeneral Koç, bir gazetede kendisini ziyarete gelen vatandaşla olan fotoğrafın bir dini guruba mensup olduğu algısıyla hedef alınmaya başlandı.

Görev yaptığı şehirlerde ve makamlarda devletin kapısını vatandaşa açan Korgeneral Koç'un, hedef gösterilmesi Diyarbakır da ve yurt içinde sevenleri tarafından yoğun tepki gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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