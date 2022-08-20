İzmir yerel haberi... Mustafa Sarıgül, İzmir'de af çağrısını yineledi

Mustafa Sarıgül, İzmir'de af çağrısını yineledi

İZMİR - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmir'de yaptığı konuşmasında mahkumlar için af çağrısını yineledi. Sarıgül, af çıkarmanın işlenen suçu değil, cezayı affetmek olduğunu belirterek, yaptığı çağrının kamuoyunun ve siyasilerin gündemine gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 Nisan'da başlattığı mahkumlar için af çağrısını devam ettiriyor. Sarıgül'ün bugünkü durağı ise İzmir'di. Sarıgül, Konak ilçesinde bulunan Gündoğdu Meydanı'nda mahkumların aileleri ve yakınlarıyla basın toplantısı düzenledi.

"Bize düşen görev; toplumsal barış affı için daha çok çalışmaktır"

Toplantıda konuşan Mustafa Sarıgül, "Mahkum anaları için yollardayım. 9 Nisan'dan bu yana af çağrısı yapıyorum. Haftalık basın toplantıları, sosyal medya hesaplarıyla bu talebi dile getiriyorum.

Cezaevi önlerinde yaptığım basın açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyorum. Bu amaçla, 450 bin km yol yaptım. 50'den fazla cezaevine gittim. Beni Adana'dan, Ordu'ya, Diyarbakır'dan Tekirdağ'a kadar yollara düşüren mahkum analarıydı. Bu annelerden birisi de oğlu Eskişehir Cezaevinde yatan Ümmü Gülsüm anneydi. Ümmü Gülsüm annemizin ve tüm mahkum annelerinin hasretini dindirmek için 'Affet Türkiye!' dedim. Onlar için af istedim. Maalesef Ümmü Gülsüm annemizi kaybettik. Evladına kavuşamadan hayata gözlerini yumdu. Şimdi bize düşen görev; toplumsal barış affı için daha çok çalışmaktır" dedi.

"Af çıkarmak işlenen suçu değil, cezayı affetmektir"

Toplumsal barışı ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sarıgül, "Cezaevleri doldu taştı. 7 kişilik koğuşlarda 30 - 40 kişi kalıyor. Cezaevleri bırakın ıslah etmeyi, en temel ihtiyaçları dahi karşılayamıyor. Yargılamaların hakkaniyete uygun yapılmadığı konusunda şikayetler var. Yapılan adli hatalar nedeniyle, haksız yere, cezaevine düşenler var. İşlediği suçla, aldığı ceza, orantısız olan mahkümlar var. Adil yargılanma olmadan, hukuk devleti olmaz. Devletin görevi adil yargılamaktır. Af çıkarmak işlenen suçu değil, cezayı affetmektir. Her ne sebeple, olursa olsun, adil yargılanmadığı için, bir kişinin dahi, özgürlüğünden mahrum kalması insani ve vicdani açıdan kabul edilemez. Hukukta intikam yoktur. Kısasa kısas yoktur. Hukukta, ceza bir intikam aracı değildir. Ceza, ıslah etmek için verilir. Affetmek de ıslah etme yöntemlerinden biridir. Suçluyla değil suçla mücadele edelim" diye konuştu.

Suça neden olan sebeplere düzenleme

Sadece af çağrısında bulunmadıklarını aynı zamanda suça neden olan her şeyi düzeltme amacında olduklarını belirten Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanunlarda eksiklik varsa bunları gözden geçirelim. İşsizlikle, eğitimsizlikle, bağımlılıkla mücadele edelim. Sabıka kaydı düzenlemesi yapalım. İş bulmalarına yardım edelim. İş bulana kadar devlet yardımı sağlayalım. Mesleki eğitim verelim. İş kurmak isteyenlere kredi desteğinde bulunalım. Psikolojik danışmanlık hizmeti verelim."

Sarıgül, son olarak başlattıkları af kampanyasının kamuoyunun ve siyasilerin gündemine taşıdıkların memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "'Affet Türkiye!' diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet

Anaların hasretini dindirmek için affet Çocukları sevindirmek için affet Adil yargılanmamışlar için affet" diyerek sözlerini noktaladı.

Sarıgül, basın toplantısının ardından İstanbul'a gitmek üzere İzmir'den ayrıldı.