İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kadın kooperatiflerince kurulan pazarı açtı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında Bornova ilçesinde kadın kooperatiflerince kurulan pazarın açılışına katıldı.

Ceyda Bölünmez Çankırı, alışveriş merkezi Forum Bornova'da kurulan pazarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'deki üretici kadınları bir platformda bir araya getirmeyi istediklerini belirtti.

Kadınlara yapılan her yatırımın karşılığını bulduğunu aktaran Çankırı, "Kadınlarımızla ürettiğimiz her şey, güzel İzmir'imizle beraber çok daha katma değerli hale geliyor. O yüzden sizlerin sayısının artması hepimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin her zaman kadın üreticilerin yanında olacaklarını söyledi. Kadınların çiftçiler gününü kutlayan Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının ürün alırken kooperatifleri tercih etmelerini de istedi.

Konuşmaların ardından Çankırı, Şahin ve Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, stantları ziyaret etti.