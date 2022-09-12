İzmir haberi: AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı oldu Politika Haberleri İzmir politika haberi: AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan atama ile Selçuk ilçe başkanlığı görevine Hakan Bayraklı getirildi. Ak Parti Genel Merkezi'nden yapılan atama ile Selçuk ilçe başkanlığı görevine Hakan Bayraklı getirildi. Ak Parti Selçuk ilçe teşkilatında önce kadın kolları, sonra ilçe başkanı ve ardından ilçe yönetimi istifa etmişti. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atama ile AK Parti Selçuk İlçe Başkanlığı görevi Hakan Bayraklı'ya emanet edildi. Aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan Hakan Bayraklı'nın önümüzdeki günlerde partisinin yeni ilçe yönetim kurulu üyelerini belirlemesi bekleniyor. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Bayraklı Hisarcık AK Parti Selçuk Politika Haberler

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