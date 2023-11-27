İzmir'de PKK/YPG adına faaliyet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'de terör örgütü PKK/ Ypg adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü YPG adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kolluk kuvvetleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.