İzmir'de PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.