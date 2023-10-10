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İzmir'de PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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