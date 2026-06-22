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CHP İzmir'de olaylı gece: Gümrükçü il binasına girdi, taraflar arasında arbede çıktı

CHP İzmir'de olaylı gece: Gümrükçü il binasına girdi, taraflar arasında arbede çıktı
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İzmir'de il başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç'ün parti binasında sürdürdüğü nöbet, yeni başkan Utku Gümrükçü ve destekçilerinin binaya girmesiyle çıkan arbedenin ardından sona erdi.

İzmir'de, il başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç'ün il binasında sürdürdüğü nöbet, göreve yeni atanan Utku Gümrükçü ve destekçilerinin gece saatlerinde binaya girmesiyle yaşanan arbedenin ardından son buldu.

Edinilen bilgiye göre, görevden alınmasına tepki göstererek il binasında bekleyişini sürdüren Çağatay Güç'ün nöbeti, gece saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İl başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grup, gece saatlerinde parti binasına gelerek içeri girdi.

Bina içerisinde karşılaşan iki grup arasında tansiyon hızla yükseldi. Çağatay Güç destekçileri ile Utku Gümrükçü destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik ve itişmelerin ardından yeni Başkan Utku Gümrükçü, makam odasına girmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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