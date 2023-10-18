İzmir'de İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı protesto edildi

İzmir'in Konak meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı. Protesto gösterisinde konuşmacılar saldırıyı kınadı ve adalet talep etti.

İZMİR'in Konak meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

İzmir'in Konak meydanında, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Akşam saatlerinde Konak meydanında bir araya gelen kalabalık grup Filistin bayrakları açarak, sloganlar attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda, konuşmacılar saldırıyı kınadı.

'ALLAH'IN HÜKÜMLERİYLE HÜKMETMEYENLER ZALİMLERİN TA KENDİSİDİR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında, "Hz. Ömer orayı teslim aldı, Selahaddin Eyyubi fethetti, Abdülhamit Han'ın emanetine sahip çıkma zamanımız gelmedi mi. Biz buna dur demeliyiz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendisidir. Allah kıyamet gününde bizleri hesaba çekmeyeceği şekilde dimdik durmayı bizlere nasip etsin. Rabbim bu yolda şehadet nasip etsin" ifadesine yer verdi.

Meydanda toplanan grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yaptı. Burada tekbirler getiren grup, edilen duaların ardından dağıldı.