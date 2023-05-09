İzmir'de AK Parti ve CHP İl Başkanlarından sağduyu çağrısı

İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kahvehaneye ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunulması sonrasında AK Parti ve CHP İzmir İl başkanları bir araya gelerek sağduyu çağrısında bulundu.

İZMİR'de, dün akşam CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kahvehaneye ve Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunulması sonrasında AK Parti ve CHP İzmir İl başkanları yaptıkları basın açıklamasıyla sağduyu çağrısında bulundu. Açıklamanın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu birbirlerine sarılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İzmir'de, dün akşam CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kahvehaneye ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunuldu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bugün bir araya geldi. İnovasyon Merkezinde basına kapalı görüşme yapan il başkanları, daha sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı'na birlikte gelerek basın açıklaması yaptı.