İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı önünde seçim kutlaması

İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

İl Başkanlığı binası önünde kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş, çalınan müziklerle sevinç gösterisinde bulundu.

Burada bir konuşma yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, seçimlerde demokrasi dersi verdiklerini söyledi.

Kaybedenin olmadığı, kazananın Türkiye olduğu bir günün yaşandığını belirten Saygılı, şöyle konuştu:

"Herkesin kendisini daha fazla İzmirli, özgür, mutlu hissedeceği günlerin ilkidir bugün. Kime oy vermiş olursa olsun tüm kardeşlerimizin de bayramıdır bugün. Bütün vatandaşlarımızı sevgi ve muhabbetle kucaklıyoruz. Bugünden sonra sorumluluğumuz daha da artacak. İzmir bize önümüzdeki seçimler için ayrı bir sorumluluk yükledi. Yerel seçim çalışmalarını şimdi, hemen başlatıyoruz. Yerel seçimlerde başarılı olmak için durmak yok, yola devam diye söz veriyoruz."

HÜDAPAR Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Aşkın da seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sandığa gidip oy kullanan seçmenlere teşekkür ederim. Bu seçim herhangi bir seçim değildi hepimiz bunu biliyorduk. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Alnımızın akıyla reisimizi tekrar cumhurbaşkanı ilan ettik." dedi.

BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ise kazanılan farklı coğrafyalarda yaşayan Müslüman Türklerin umudunun zaferi olduğunu ifade ederek, "Bu zafer, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde bir ve beraber yaşayan yüce Türk milletinin zaferidir." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı ve Yaşar Kırkpınar da birer konuşma yaparak partililere teşekkür etti.

İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izlemek için bekleyişlerini sürdürüyor.