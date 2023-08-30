İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

KERİM UĞUR

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törenlerin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok gururluyuz. Hiç kimse enseyi karartmasın. 101 sene önce o koşullarda o büyük zafer kazanıldıysa bizim aşamayacağımız bir engel yoktur. Mutlaka aşacağız. Yoksulluğu da yoksunluğu da… Hepsini aşacağız ve çok daha güzel bir memlekette hep beraber yaşayacağız. Hepsini rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yılı coşkuyla kutlandı. Kentteki kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çelenk sunma töreninden sonra İzmir Valiliği'nde Vali Süleyman Elban kutlamaları kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in halkın ve törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı yaptı.

Konuşmaların ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

"ÇOK GURURLUYUZ. HİÇ KİMSE ENSEYİ KARARTMASIN"

Tören sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Çok gururluyuz. Hiç kimse enseyi karartmasın. 101 sene önce o koşullarda o büyük zafer kazanıldıysa bizim aşamayacağımız bir engel yoktur. Mutlaka aşacağız. Yoksulluğu da yoksunluğu da… Hepsini aşacağız ve çok daha güzel bir memlekette hep beraber yaşayacağız. Hepsini rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

RESMİ TÖRENLER VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN KONUŞMASI

2.VİDEO

ÇELENK SUNMA TÖRENİ