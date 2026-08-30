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İzlanda AB referandumunda 'hayır' dedi

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İzlanda’da halk, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin referandumda "hayır" oyu verdi.

İzlanda'da halk, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin referandumda "hayır" oyu verdi.

İzlanda'da Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağının belirleneceği referandum, dün gerçekleştirildi. Devlet radyo ve televizyon kurumu RUV, halkın Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin referandumda "hayır" oyu verdiğini bildirdi. Böylece hükümetin AB üyeliği müzakerelerini yeniden başlatma girişimini reddeden İzlandalılar, AB üyeliğinin ülkenin balıkçılık haklarını riske atabileceği endişesiyle üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıktı.

Brüksel'in beklentileri boşa çıktı

Bazı AB yetkilileri, İzlanda'nın üyeliğinin AB'nin genişleme politikasına yönelik desteği artıracağını ve Arktik'te Birliğin stratejik konumunu güçlendireceğini değerlendiriyordu. Ancak referandumdan "hayır" çıkması, Brüksel'in bu beklentilerini boşa çıkardı.

Müzakereler 2013'te askıya alınmıştı

Hükümet, üyelik planını "ya şimdi ya da asla" anı olarak nitelendirmiş, Başbakan Kristrun Frostadottir de ağustos ayında seçmenlere, referandumdan "hayır" çıkması halinde AB üyeliğine ilişkin tüm tartışmaların rafa kaldırılacağını söylemişti.

İzlanda, 2009 yılında AB'ye katılmak için ilk başvurusunu yapmıştı. Ancak 2013'te göreve gelen Başbakan Sigmundur Gunnlaugsson liderliğindeki merkez sağ koalisyon hükümet, AB üyeliğine karşı tutumu ve özellikle ülkenin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan balıkçılık üzerindeki kontrolün korunması konusundaki hassasiyetleri nedeniyle müzakereleri askıya almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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