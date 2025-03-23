İzin çıktı! Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel Çağlayan'da görüştü

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından çok sayıda siyasetçi adliyeye gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da adliyede olduğu belirtilirken; Saraçhane'de yapılan mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye gitti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU GÖRÜŞTÜ

Adliye'de iki ayrı savcıya verdiği ifadeleri de tamamlanan İmamoğlu'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine izin verildi.

İki isim Çağlayan Adliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dilek İmamoğlu da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.