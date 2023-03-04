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İYİ Partililer Mansur Yavaş'a tepkili! Gönderisinin altına herkes bu videoyu paylaşıyor

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduklarını 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunarak "Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi. Ancak Akşener'in bu çağrısı iki isim tarafından da kabul görmedi. Bu gelişme sonrası İYİ Parti destekçileri Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı son gönderinin altına 'Sezercik' filmindeki bir sahneyi paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in düzenlediği basın toplantısında 6'lı Masa'dan ayrıldıklarını açıklayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Milletimiz sizi göreve çağırıyor" diyerek cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunması gündeme bomba gibi düştü.

İYİ PARTİLİLER YAVAŞ'A TEPKİLİ

Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na bağlılıklarını ifade eden bir açıklama yaptı. Özellikle Ülkücü kökenli kimliğiyle tanınan Yavaş'ın Akşener'e sırt dönmesi İYİ Parti tabanında pek hoş karşılanmadı. Öyle ki Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin paylaştığı gönderinin altına birçok takipçisi'Sezercik' filmindeki bir sahneyi paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

"KIYAK DELİKANLIYMIŞSIN HELAL OLSUN"

Bahsi geçen sahnede Sezercik, çok güvendiği arkadaşına "Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık, kıyak delikanlıymışsın helal olsun. Abi dedik bağrımıza bastık, kıyak abiymişsin helal olsun. Hepimizi arkadan vurdun helal olsun" sözleriyle sitem ediyor.

İşte yapılan yorumlardan birkaçı;

İYİ Partililer Mansur Yavaş'a sitemli! Gönderisinin altına herkes bu videoyu paylaşıyor

İYİ Partililer Mansur Yavaş'a sitemli! Gönderisinin altına herkes bu videoyu paylaşıyor

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Meral Akşener Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Erzine:

Mansur bey kabul et bitir bu işi

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Mikail arman:

Bazılarının nankörlüğüne, cehaletine bakın ! Mansur Yavaş kendiside biliyorki cumhurbaşkanlığını kabul edecek kapasitesi, yeteneği, uluslararası ilişkilerde diplomasi ve siyasi tecrübesi yoktur.Bu zor görevin sahibi yine cesur ve samimi lider sayın Tayyip Erdoğandır.

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Mehmet YILMAZ:

Bu milletin duyguları ile dalga geçin. Bütün emekleri yerle bir edin. Mansur Başkan suçlu deyin !!! Madem böyle bir kalleşlik yapacaktınız bunu 3 ay önce yapsaydınız. Neden son ana bıraktınız. Yaptıklarınıza yazıklar olsun. İnşallah barajı geçemezsiniz.

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