İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz gün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Türkkan, paketteki infaz düzenlemeleriyle cezaevlerinden tahliyelerin başlamasının ardından çeşitli Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların paylaşıldığını öne sürdü. Türkkan, bu durumu kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

"GASP, ÖLDÜRME GİBİ SUÇLAR İÇİN İLAN VERMEYE BAŞLADILAR"

Konuşmasını resmi sosyal medya hesabından da paylaşan Türkkan şu ifadeleri kullandı: "Bu paketi milli piyango gibi gören kimi mahkumlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. 'Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım' diyerek İzmir'in her yerinde mekan kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur."

"MEKAN KURŞUNLAMA HİZMETİMİZ MEVCUTTUR"

Türkkan, paylaşılan ilanlardan bazılarını kürsüden okuyarak, "İzmir'in her yerinde mekan kurşunlama, mekan kundaklama, adam yaralama, not bırakma hizmetlerimiz mevcuttur" ifadelerinin yer aldığını aktardı.