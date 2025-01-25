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İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çömez, Zorlu'nun konuşma yapmadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a danıştığını belirtirken; Zorlu'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Katıldığı Sözcü TV yayınında Zorlu'nun konuşma yapmadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a gidip danıştığını söyleyen Çömez, Zorlu'ya yönelik sert ifadeler de kullandı.

"PARTİMİZDEYKEN HAKAN FİDAN'DAN FİKİR ALAN BİRİSİ"

"Biz kendisine konuşma verdiğimiz zaman grup başkanvekili olarak koşa koşa gidip Dışişleri Bakanı'na Hakan Fidan'a 'Ben bir konuşma yapacağım ne söyleyeyim' diye soran birisi" diyen Çömez, "Bizim partimizdeyken bu arkadaş gidip Hakan Fidan'a danışıp fikrini alan biridir. Öğrendiğimde ona artık konuşma vermedim" ifadelerini kullandı.

"BİLİYORDUK AMA BEKLEDİK"

Çömez ayrıca "Uzun bir süredir sarayla yatıp kalktığını biliyorduk da acaba aklı başına gelir mi varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" diye konuştu.

İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Çelik:

Demekki yokmuş onuru

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Rant , para , ihale için parti değiştiriyor milletvekilleri. Ayıptır ve ahlaksızlıktır bu Partisinden istifa eden vekil başka bir partiye geçememeli. Bağımsız olarak devam etmeli.

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