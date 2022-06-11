İYİ Partili Taylan Yıldız, KYK'da satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaşıp isyan etti: 6,5 TL, ayıptır - Haberler

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız'ın sosyal medyadaki bir dilim karpuz paylaşımı gündem oldu. Karpuzun bir diliminin 6 buçuk TL olmasına sitem eden Yıldız, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nu paylaşımına etiketleyerek yetkililere seslendi.

"GENÇLERİN SIRTINDAN KAR ETMEYİ BIRAKIN"

İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki bir dilim karpuzun görselini yayımlayan Yıldız, "Aşağıdaki dilim karpuz Mimar Sinan KYK Yurdunda 6,5 TL. Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA YARISINI GERİ ALSINLAR"

Yıldız'ın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, karpuzun fiyatını fazla bularak tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise olayı tiye alarak "Çok fazla bu yarısını geri alsınlar" yorumunda bulundu.