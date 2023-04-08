İYİ Partili Aytun Çıray: Meclis'te çoğunluğu sağlayamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, yaptığı seçim değerlendirmesinde Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğinin altını çizdi. Çıray, "Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, katıldığı bir YouTube yayınında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOĞUNLUĞU KAYBEDEN CUMHURBAŞKANI RAHAT ÇALIŞAMAZ"

İttifak olarak Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini belirten Çıray, "Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur" ifadelerini kullandı.

"KRİZLE BİRLİKTE OY ORANIMIZ BİR MİKTAR DÜŞTÜ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü söyleyen Çıray, şunları söyledi: "Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum."