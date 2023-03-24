İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna kaçamak yanıt: Ben itiraz ettim

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyerek 6'lı Masa'nın aday belirleme sürecine yönelik sert ifadeler kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni bir açıklama yaptı. Katıldığı canlı yayında, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna Ağıralioğlu, "Ben itiraz ettim. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edip 6'lı Masa'daki aday belirleme sürecine zehir zemberek sözlerle tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri Millet İttifakı'nda deprem etkisi yarattı. Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." dedi.

"BENİM İTİRAZIM PARTİME YAPILANLARA"

Tepkilerin odağı haline gelen Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk Tv'de açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "İstifa edecek misiniz sorusuna, "Ben itiraz ettim. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum." yanıtını verdi.

"PARTİMDEN RAHATSIZ DEĞİLİM"

Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Dönüş sürecindeki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dair bütün bunlarla istişare süreçlerde yüzümüze vurulan kekremsi ifadeler, masada, maşeri muhalefet vicdanında bu işi görmezden gelin, anlayışlı olun diye İYİ Parti'nin hissesine tahammülü düşündü. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım.

"TESTİ KIRILMADAN UYARILMIŞ OLDUM"

İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerin doğru anlaşılmasını isterim. Bize gizli ve hususi gündemimiz varmış gibi pazarlanıyor olması, sanki görüşmelerin böyle sızdırılması, mevki pazarlıkları yapıyormuş gibi İYİ Parti'nin ilzam edildiği. Ben testi kırılmadan uyarmış oldum.

"İYİ PARTİ İLE DE HELALLEŞECEKSİNİZ"

Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz.

"İSTİŞAREDEN ÇIKAN KARARLARA UYULMAK ZORUNDADIR"

İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Görülsün ki İYİ Parti kırıldı. 5 yıllık emekler var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmesine bir itirazdır. Biz insanız, kalbimiz var, umutlarımız var. İYİ Parti şimdi sahada gücünün kırılmasına sebep olan coşku kaybı var, o da bu süreçteki nezaketsizliktir. Ben siyasette İYİ Parti'yi hep üçüncü yol gibi bildim. Benim mesuliyet alanımda hep bir makul üçüncü yol. 'Hepimiz beraberiz' diyebilen, seçmenin hepsini canından aziz bilen herkesi kendinden bilebilen bir siyasi şuurun inşa edileceği kulvarda gördüm.