İYİ Parti Üyesi Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz İstifa Etti
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İYİ Parti üyesi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İyi Parti üyesi eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partiden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, fotoğraflı paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize" ifadesini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika