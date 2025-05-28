İYİ Parti, TBMM Başkan Adayını Belirledi
İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığı için aday gösterildiğini açıkladı ve gerekli evrakların teslim edildiğini duyurdu.
İyi Parti, TBMM başkan adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın belirlendiğini duyurdu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığına adaylığı için gerekli evrakları TBMM'ye teslim etmiştir. Böylece partimizin TBMM Başkan Adayı Sayın Cihan Paçacı olmuştur" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika