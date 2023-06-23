İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın iddiaları yalan

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Mansur Yavaş önce Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım'a siyasi bir kazık attı" ifadelerini yalanlayarak, "Özcan'ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir televizyon programında dile getirdiği "Mansur Yavaş önce Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım'a siyasi bir kazık attı" ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN HESABINDAN YAYINLADI

Özcan'ın ifadelerini yalanlayan Zorlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Özcan'ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır. Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız Meral Akşener'in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur. Bu amaçla Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 Mart 2023'te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023'te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."