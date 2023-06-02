İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Millet İttifakı devam ediyor

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz" sorusuna; "Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bitmiş olsa da şu anda diğer bahsettiğiniz stratejik mesele (yerel seçim) ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarımızda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız" yanıtını verdi.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, bugün TBMM'de açıklama yaptı. Zorlu, bazı partililerin açıklamalarını anımsatılarak Millet İttifakı'nın sonlanıp sonlanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"28. Dönem milletvekilliği yemin töreni bugün gerçekleşecek, bu yasama yılının milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur seçimlerinin ardından milli irade tecelli etti. İYİ Parti de bu eksene muhalefet görevini üstlendi. Önümüzdeki süreçte en büyük hedefimiz milletimizin ağırlaşan sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve bu çözümlerin gerçekleşmesi için var gücümüzle muhalefet görevimizi, milletimizin bize verdiği bu görevi yerine getirmektir.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE BURADAKİ İTTİFAKIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU NETİCE, BAŞARI DEVAM EDİYOR. BU ANLAMDAKİ BİRLİKTELİK DEVAM EDİYOR"

Siyasi partilerin kurumsal, stratejik kararları vardır. Bir de operasyonel düzeyde diyebileceğimiz kararları ve süreçleri vardır. Milletvekili arkadaşlarımız, dün yetkililerimizden gelen açıklamalar onlar daha çok bu operasyonel düzeyle ilgili, teknik bir iş birliğinin ne aşamaya geldiğini vurgulamaya yönelik altını çizdikleri hususlardır. Hatırlayacağınız üzere Millet İttifakı mahalli idareler seçimleriyle birlikte İYİ Partimizin, Sayın Genel Başkanımızın teklifiyle bir araya gelmiş ve büyükşehirlerde çok büyük başarılar elde etmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte CHP'nin ortaya koyduğu bu gücün ürünü olan büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere buradaki ittifakımızın ortaya koyduğu netice, başarı devam ediyor. Bu anlamdaki birliktelik devam ediyor ama şunu ifade etmek istiyorum.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMALARINI, İNŞA ETMEK İSTEDİĞİ BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEMİZİN FAYDALI OLACAĞINI MİLLETİMİZLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Seçim sonucunun ardından Sayın Genel Başkanımız, başkanlık divanımız, genel idare kurulu dün milletvekillerimizle bir araya geldi. Bir sürecin devamı olarak 25 Haziran tarihinde büyük kongremizi, olağan kongremizi topluyoruz. Bunların hepsi genel başkanımızın geriye dönük, bugünü, yarınları inşa etmek adına yetkili kurullarımızla, tabanımızla istişareyi, sorumluluğu yerine getirerek bunu da milletimizle bütünleşme aracı haline getireceği bir süreçtir. Bu tür bir stratejik noktadaki nihai bir kararın, onun için Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını, inşa etmek istediği bu süreci hep birlikte takip etmemizin faydalı olacağını milletimizle paylaşmak istiyorum."

Zorlu, önümüzdeki yerel seçimlerde ittifakın devam edip etmeyeceği sorusunu, "Bunların hepsi bu sürecin bir parçası. Kurumsal anlamda bu anlamdaki stratejik yönelimimizi, kararımızı bu kurullarımızın ardından oluşacak irade ve Sayın Genel Başkanımızın bu sürecin sonunda ortaya koyacağı eğilim ve iradeyi takip ederek milletimizle paylaşmayı umut ediyoruz" diye yanıtladı.

"TEKNİK ANLAMDA BU İŞ BİRLİĞİ BİTMİŞ OLSA DA STRATEJİK MESELE İLE İLGİLİ GENEL BAŞKANIMIZIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ YETKİLİ KURULLARIMIZDA DEVAM EDİYOR"

Zorlu, "Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz" sorusuna "Seçim iş birliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan biraz önce ifade ettiğim yerel seçimlerle taçlanan o başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu iş birliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bitmiş olsa da şu anda diğer bahsettiğiniz stratejik mesele ile ilgili Genel Başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarımızda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız" dedi.