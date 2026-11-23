İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Atanamayan öğretmenlerimizin de her şeye rağmen Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendilerinin haklı mücadelelerinin her zaman yanında olacağız" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kavuncu, "Hayat boyu devam eden bir sürecin başlangıcıdır okul. Ailemizden sonra hayatımıza okul arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle başlarız. Öğretmen bir rehberdir, bir çocuğa yol gösterir. Öğretmen bir mimardır, bir çocuğun geleceğini inşa eder. Öğretmenlik mesleğini ifa etmek isteyip başka işler yapmak zorunda kalan 10 binlerce öğretmenimiz var. Atanamayan öğretmenlerimizin de her şeye rağmen Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendilerinin haklı mücadelelerinin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı