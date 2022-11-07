AK Parti'nin HDP ziyaretine İYİ Parti'den tepki geldi: Partiler seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı

AK Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesine İYİ Parti'den tepki geldi. Kürşad Zorlu'dan tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Görüşmeseydik, samimi değilsiniz derlerdi" söylemine de karşılık veren Zorlu, "Biz geçmişte bu samimiyeti iyi biliyoruz. Habur'da Oslo'da. Nasıl bir samimiyet kurulduğunu iyi biliyoruz. Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı" dedi.

Ak Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Bu ziyarete ilişkin İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bir açıklama geldi.

"BU SAMİMİYETİ GEÇMİŞTE İYİ BİLİYORUZ"

Düzenlediği basın toplantısında Turan'ın "Görüşmeseydik, samimi değilsiniz derlerdi" söylemine de karşılık veren Zorlu, "Biz geçmişte bu samimiyeti iyi biliyoruz. Habur'da Oslo'da. Nasıl bir samimiyet kurulduğunu iyi biliyoruz. Partiler, seçim kazanmak için değer yargılarını kullanmamalı" dedi.

TURAN: GÖRÜŞME AK PARTİ'NİN YÖNETİMİNDE

Öte yandan bugün İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da yarın Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin yarınki konuşmada HDP konusunda neler söyleyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.