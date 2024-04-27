İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler

Meral Akşener'den sonra yeni genel başkanını seçmek üzere toplanan İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim yarışını Müsavat Dervişoğlu kazandı.

"BEN BİR YARIŞ KAZANMADIM ÇÜNKÜ KİMSEYLE YARIŞMADIM"

Genel başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapmak için kürüye gelen Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: "Bu yolculuğa çıkarken Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin diye dua ettim. Milletim için dua ettim partim için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı.

"KORAY AYDIN DA TOLGA AKALINDA DA BENİM KARDEŞİMDİR"

Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir. Konuşurken de ifade ettim Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz.

"BUGÜN İTİBARIYLA BİRBİRİMİZE SARILARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Sonra da Allah'ın izniyle konuşmamda ifade ettiğim gibi iktidar yolculuğunu abim Koray Aydınla kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türkiye diyene. Allah hepinizden razı olsun."