İYİ Parti'nin Eğitim Konulu Seçim Videosu Yayınlandı

İYİ Parti, seçim kampanyasının sekizinci videosunu yayınladı. Eğitim konusunun işlendiği 'Vasatlığın 21 Tonu' isimli videoda, Milli Eğitim Bakanı'nın 21 yılda 8 kez değişmesine, uzaktan eğitim ve taşımalı eğitim sistemiyle oluşan fırsat eşitsizliğine, yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlere, üniversitelere atanan kayyum rektörlere ve eğitim sistemindeki aksaklıklara dikkat çekildi.

İyi Parti, seçim kampanyasının sekizinci videosunu yayınladı. Eğitim konusunun işlendiği "Vasatlığın 21 Tonu" isimli videoda, Milli Eğitim Bakanı'nın 21 yılda 8 kez değişmesine, uzaktan eğitim ve taşımalı eğitim sistemiyle oluşan fırsat eşitsizliğine, yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlere, üniversitelere atanan kayyum rektörlere ve eğitim sistemindeki aksaklıklara dikkat çekildi.

İyi Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu bugün yayınladı. 'Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör, adalet, demokrasi, dış politika, eğitim ve sağlık' konularının işlendiği seçim videoların sekizincisine "Vasatlığın 21 Tonu" adı verildi.

"5 TEPE DERSHANELERİ SUNAR"

"5 Tepe Dershaneleri Sunar" yazısıyla başlayan videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz çok garip okuduk ya. Çok fakir okuduk. Bu çileyi, dedik ki yeni nesle çektirmeyelim" sözlerine yer verildi.

"GELECEĞİ ÇALINAN KOCA BİR NESİL"

Videonun "Geleceği Çalınan Koca Bir Nesil" başlıklı bölümünde, deprem felaketinin ardından uzaktan eğitime geçen öğrencilerin yaşadığı mağduriyet, 21 yılda 8 kez değişen Milli Eğitim Bakanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle kaldırılan TEOG sınavı anımsatıldı.

"ÖĞRENCİLERİN HAKKINI YİYEN VİCDANSIZ BİR ANLAYIŞ"

Videonun "Öğrencilerin Hakkını Yiyen Vicdansız Bir Anlayış" başlıklı bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'ye kayyum rektör ataması sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılması ve FETÖ üyeliği suçlarından yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e, taşımalı eğitim sisteminden mağdur olan öğrencilere, pandemi döneminde internete bağlanamadıkları için uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere yer verildi.

"ÖĞRETMENLERİNİ BİLE ATAYAMAYAN ACİZ BİR İKTİDAR"

Videonun "Öğretmenlerini Bile Atayamayan Aciz Bir İktidar" başlıklı bölümünde de KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenler, atanamadığı için başka sektörlerde çalışan ve yine atanamadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden Fedai Çakmaklı hatırlatıldı.

Bu bölümde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sırtınızda küfe yok. Çok rahat konuşuyorsunuz" sözleri de yer aldı.

"GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEN BİR CEHALET"

Videonun "Gün Geçtikçe Büyüyen Bir Cehalet" başlıklı bölümünde; AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un "Kız ve erkek öğrencilere birlikte eğitim yaptırılmasını da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum" sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engelli öğretmen atamasında bir öğretmene söylediği "Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin" sözlerine yer verildi.

"VASATLIĞI YÜCELTEN BİR LİYAKATSİZLİK"

Videonun "Vasatlığı Yücelten Bir Liyakatsizlik" başlıklı bölümünde ise "Ben, daha çok, cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum" sözlerinin ardından YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti" sözleri, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun "Gidin bakın üniversitelere, Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı, neredeyse fuhuş evleri" sözü anımsatıldı.

"HAYATLARIN VE HAYALLERİN ARASINDA DEVASA BİR UÇURUM"

Videonun "Hayatların ve Hayallerin Arasında Devasa Bir Uçurum" başlıklı bölümünde de atanamayan öğretmenlerin görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel okullardaki öğretmen maaşlarını boykot eden öğretmenlere yönelik "Siz, eğitim-öğretim mimarı mısınız, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız" sözleri yer aldı.

"14 MAYIS'TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK"

Videonun son bölümünde ise Ali Rıza Binboğa'nın "İlk Öğretmen" şarkısı eşliğinde, Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde öğrencilerle bir araya geldiğinde akıllı tahtaya yazı yazdığı görüntüler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı çizim ile Akşener'in "Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak" ifadelerine yer verildi.