Kulisler bu iddiayı konuşuyor: İYİ Parti Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'ye katılacak

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Özcan'a çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması bekleniyor.

2019 yerel seçimlerde İyi Parti'nin adayı olarak seçimi kazanan Kürşat Engin Özcan Nazilli Belediye başkanı olmuştu. Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre Kürşat Engin Özcan'ın partisinden istifa ettiği ve Ak Parti'ye geçeceği iddia edildi. AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri de Özcan'ın partilerine katılacağını doğruladı.

CUMHUR İTTİFAKI KANADI HABERİ DOĞRULADI

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in de Özcan'ın kendi partilerine katılacağı yönündeki haberler üzerine "Hayırlısı olur inşallah" dediği belirtilirken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise Ajans Aydın'a yaptığı açıklamada, "Hayırlı uğurlu olsun. Kendisiyle beraber de çalıştık, kardeşimizle. Buna şu açıdan bakmak lazım; İyi Parti'nin şu ana kadar kazandığı en büyük belediye burasıydı" ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKABİLİR

Özcan'a çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından parti rozetinin takılması beklenirken Özcan tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ÖZCAN VE SİYASİ GEÇMİŞİ

2003 yılında MHP İlçe Sekreteri olarak siyasete atılan Kürşat Engin Özcan 2012'de MHP İlçe Başkanı olmuştu. 2017'de MHP'den istifa eden Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı oldu. Özcan, 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın İYİ Parti listelerinden ortak adayı olarak belediye başkanı seçilmişti.