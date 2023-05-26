İYİ Parti Milletvekilleri Kayıt İşlemlerini Yaptırdı

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. İyi Parti'nin Ankara Milletvekilleri Kürşad Zorlu ve Adnan Beker, kayıt işlemlerini bugün yaptırdı. Zorlu, "İnşallah pazar günü, 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inanıyoruz. Çünkü sandığa gitmeyen, geçersiz oylar da dahil olmak üzere, insanlarımızda bu anlamda bir hareketlilik olduğunu görüyoruz" dedi.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri bugün de devam etti. İYİ Parti Ankara Milletvekilleri Kürşad Zorlu ve Adnan Beker ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kayıt işlemlerini tamamlamak üzere bugün TBMM'ye geldi. Kayıt işlemlerine eşiyle birlikte gelen Zorlu'ya milletvekili rozetini eşi taktı. Kayıt işlemlerinin ardından konuşan Zorlu, şunları söyledi:

"PAZAR GÜNÜ 13. CUMHURBAŞKANI OLARAK SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

"Kazasız belasız, ülkemizin sorunlarının hep birlikte uyum, barış içinde çözüldüğü, milletimize faydalar üreten bir Meclis dönemi olmasını temenni ediyorum. Benim şahsi hem sözüm hem de yüreğimden geçen, ilk olarak engelli vatandaşlarımızla ilgili bir kanun teklifimi hazırlamak üzereyim, onu Meclis'e sunacağım.

İkinci tur seçimlerine de yoğun bir şekilde devam ediyoruz, Millet İttifakı olarak. Sayın Genel Başkan'ımız bu haftayı tümüyle İstanbul'da geçirdi. Bu akşam da Sayın Kılıçdaroğlu'yla Haliç Kongre Merkezi'nde bir etkinliğe katılacaklar. Biz de sahadayız. Şu anda tespit ettiğimiz veriler üzerinden, vatandaşlardan aldığımız geri dönüşlerle inşallah pazar günü, 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inanıyoruz. Çünkü sandığa gitmeyen, geçersiz oylar da dahil olmak üzere, insanlarımızda bu anlamda bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Milletimizin ferasetine de sonuna kadar inanıyoruz."

"EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ AÇISINDAN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, TBMM'ye annesiyle birlikte geldi. Kayıt işlemlerinin ardından Beker'e milletvekili rozetini annesi taktı. Beker'in ardından, kayıt işlemleri için eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek TBMM'ye geldi. Milletvekili rozetini kendisi takan Gökçek, şunları söyledi:

"Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim süreci olacak. Biz buradan tekrar hemen sahaya dönüyoruz. Pazar günü inşallah düğünümüz olacak, bunun için çalışmalara devam ediyoruz. Sürekli olarak sokakta olan birisiyim. Beni pazarlarda görürsünüz, taksi duraklarında ya da vatandaşın içinde görürsünüz. Bu gezdiğimiz sürecin içerisinde eksiklikleri, sıkıntıları, hepsini dinliyoruz. Bunları hem genel merkeze hem Cumhurbaşkanımıza hem il başkanlıklarımıza bildiriyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi açısından gerekli olan her şeyi yapacağız."