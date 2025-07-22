İYİ Parti Milletvekili Olgun, AYM'nin TCK İptallerine Tepki Gösterdi

İYİ Parti Milletvekili Olgun, AYM'nin TCK İptallerine Tepki Gösterdi
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İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu'nda iptal ettiği düzenlemelere ilişkin TBMM'nin harekete geçmemesini eleştirdi ve Cumhur İttifakı'nı yetersizlikle suçladı.

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) iptal ettiği bazı hükümlerine ilişkin TBMM'de düzenleme yapılmamasını eleştirdi.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AYM tarafından, TCK'de, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"yı düzenleyen 220. maddesindeki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin işledikleri suçtan ayrı olarak cezalandırılmasını" öngören hükmün iptal edildiğini söyledi.

TBMM tarafından bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığını ileri süren Olgun, şöyle konuştu:

"TBMM'de günlerce milletimizin hiçbir sorunu çözmeyen, gereksiz konularla oyalayan, hatta 3 iş adamı için tüm kamuoyunu ve muhalefeti karşısına alıp kanun çıkaran Cumhur İttifakı, Anayasa Mahkemesince öngörülen 6 aylık süre zarfında, bu denli aciliyeti ve önemi ortada olan hususta bir kanuni düzenleme getirmemiştir."

Olgun'a basın toplantısında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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