İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'dan Numan Kurtulmuş'a Sert Eleştiriler

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bizim kimseye bedava verecek bir kuruşumuz yok. Sonuna kadar sözümüzün arkasındayız." dedi.

Usta, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un aleyhinde açtığı "3 kuruşluk manevi tazminat davası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş'un konuyu "kişiselleştirdiğini" savunan Usta, "Böyle bir dava Numan Kurtulmuş'un şahsına yakışmıştır fakat Meclis Başkanına yakışmaz." şeklinde konuştu.

Usta, kendisine yönelik Meclis Başkanı Kurtulmuş'un daha önce de sosyal medya hesabından hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürerek, bu ifadeleri kendisine iade ettiğini belirtti.

Ceza verilmesi için Kurtulmuş'un çaba sarf ettiğini savunan Usta, "Şimdi de bize karşı dava açıyor. Bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Bizim kimseye bedava verecek bir kuruşumuz yok. Sonuna kadar sözümüzün arkasındayız. Milletim adına bu soruyu sordum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, ben böyle bir soruyu sormayacağım da nerede soracağım?" diye sordu.

Bir gazetecinin "açıklamaları nedeniyle kendisine bir ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin" sorusu üzerine Usta, "Burada cezalık bir durum, hakaret yok. Ben siyasi bir eleştiri yapıyorum ve millet adına bir soru soruyorum. Bu soruya cevabınızı verirsiniz, iş olur biter." dedi.