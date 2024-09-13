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İYİ Parti Milletvekili: Çocukların korunması için devlet test yapmalı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, çocukların korunması için devletin gerçek verilere dayalı test yapması gerektiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, "Doğduğu anda bir çocuk, o aileye emanet edilebilir mi, edilemez mi, devlet bunun testini gerçek verilere dayalı olarak mutlaka yapmalıdır. Çocuklarımızı ancak böyle koruyabiliriz" dedi.

İYİ Partili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hamşıoğlu, Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin istismar sonucu entübe edilmesinin yanı sıra aynı kentte 3 farklı olayın daha yaşandığını belirterek, kentte uyuşturucu kullanımı ve silahlanmanın arttığını söyledi. Selcan Taşçı Hamşıoğlu, çocukların korunması için devletten beklentileri olduğunu kaydederek, "Çocuk doğduğu anda, o çocuğun hangi ortama gözünü açtığının fark edilmesi devlet için bir yükümlülüktür. Vatandaşlarının canını, yaşama hakkını garanti altına almış her bir devlet için çocuğun hangi ortama doğduğu, Sıla olayında olduğu gibi madde bağımlısı bir annenin kucağına mı emanet ediliyor, resmi nikahsız evliliğinde aynı ortamda bulunduğu biriyle birlikte yaşayan, gece işçisi olarak çalışan bir anneye mi emanet ediliyor; çünkü eğer öyle yapılıyorsa zaten bu çocuğun, sağlıklı bir şekilde büyümesi, tehlikeden azade bir şekilde büyümesi beklenemez. Dolayısıyla aslında, ellerimizle çocuklarımızı bu tehditlerin, tehlikelerin kucağına bırakıyoruz. Ben, doğum anındaki bu farkındalığı oluşturmayan bir yönetim anlayışının, sonrasında 'Çocuklarımıza neden böyle şeyler oluyor' diye ağlayıp, sızlamasını son derece samimiyetsiz buluyorum. Doğduğu anda bir çocuk, o aileye emanet edilebilir mi, edilemez mi, devlet bunun testini gerçek verilere dayalı olarak mutlaka yapmalıdır. Çocuklarımızı ancak böyle koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Devletin nasıl bir test yapacağı sorulan Hamşıoğlu, "Test derken şunu kastediyorum; Sıla olayındaki anne, cezaevine uyuşturucu nedeniyle girmiş. Cezaevinden yeni çıkmış, madde bağımlısı olduğu herkes tarafından biliyor. Müzikholde çalışıyor ve evlilik dışı ilişkisi var. 2 ve 5 yaşında 2 kızı var, bakacak kimse yok, madde kullanımından dolayı kime bıraktığının farkında bile değil. Bu aile, bir çocuğun emanet edilebileceği bir aile midir?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Selcan Taşçı Milletvekili İYİ Parti Tekirdağ Çocuk

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