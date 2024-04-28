İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum

İyi Parti 5. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun oylama öncesi yaptığı konuşma dikkat çekti.

"ERDOĞAN HÜKÜMETİ TOPLUMU ÇATIŞTIRARAK SÜRECİ YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan hükümeti kutuplaştırarak, toplumu çatıştırarak süreci yönetiyor. Erdoğan hükümeti kamu kaynaklarıyla yandaşlarını ihya ediyor, Erdoğan hükümeti 22 yıllık imar değişikliği açlığıyla insanımızı, doğamızı, denizimi yağmalıyor.

"ALLAH RIZASI İÇİN BANA BİR FIRSAT TANIYIN"

Erdoğan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tapusu olan Lozan'ın yandaşları marifetiyle tartışmaya açılmasına dayanak oluşturmaya çalışıyor. Biz bunlarla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bu mücadele kongre salonlarında, konferans salonlarında verilebilecek bir mücadele değildir. Sizlere yalvarıyorum Allah rızası için diyorum, bana bir fırsat tanıyın Türkiye'nin meydanlarında Tayyip Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum."

"SEÇİMİ BU SÖZLER KAZANDIRDI"

İYİ Parti'nin yeni lideri olan Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri salonda alkış tufanı koparırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu çıkışın Dervişoğlu'na seçim kazandırdığı yorumları yapıldı.