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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu nikah şahidi oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu Cem Üstündağ ile Julia Wurm'un Ankara'daki nikah töreninde şahitlik yaptı. Nikah şahitleri arasında Mansur Yavaş ve Eda Erdem de yer aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu Cem Üstündağ ile Julia Wurm çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ın oğlu Cem Üstündağ ile Julia Wurm çiftinin Ankara'daki nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitleri arasında Dervişoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem de yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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