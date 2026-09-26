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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Siyaset Akademisi'nde temiz siyaset istedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin 3. dönem açılışında konuştu. Dervişoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin sorunlara karşı hiçbir şey olmamış gibi davrandığını savunarak temiz siyasetin peşinde olduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hep gerçeğin, hakkın, hakikatin ve adaletin peşinde olmayı esas alan bir siyaset anlayışının içerisinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu akademide kardeşlerimize öğretmek istediklerimiz de bunlardır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi programının açılışında yaptığı konuşmada, akademinin 3. döneminin hayırlı olmasını diledi.

Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Birinci Türk Dili Kurultayı'nın toplanmasının 94. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, Türkçe konuşup, Türkçe düşünebilenlerin bayramını kutladı.

Dervişoğlu, siyaseti toplum vicdanının sesi olarak gördüğünü belirterek, aklı, vicdanı, doğruları ve ilkeleri olan herkesin siyasette yer alması gerektiğine inandığını dile getirdi.

"Temiz siyasetin" peşinde olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin yaşanan sorunlara karşı hiçbir şey olmamış gibi davrandığını savundu.

Dervişoğlu, "Hep gerçeğin, hakkın, hakikatin ve adaletin peşinde olmayı esas alan bir siyaset anlayışının içerisinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bizim inandığımız da inancımız da budur. Bu akademide kardeşlerimize öğretmek istediklerimiz de bunlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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