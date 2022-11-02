İYİ Parti lideri Akşener transferlerine devam ediyor! Ünlü aşiretin liderine de rozet taktı

İyi Parti'de Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından başlayan transfer hareketliliği, kaldığı yerden devam ediyor. Akşener, bugünkü grup toplantısında yeni bir isme daha rozet taktı.

AŞİRET LİDERİ İYİ PARTİ'YE KATILDI

Mardin, Mıhalemi aşiretinin lideri inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İyi Parti'ye katıldı. Miroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı. Miroğlu, "Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davete ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiye'mizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım" dedi.

ORHAN MİROĞLU'NUN AKRABASI

Diğer yandan Baver Miroğlu'nun, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.