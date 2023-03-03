İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı Masayı devirmesine AK Parti'den ilk yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrıldıklarını açıklaması ve adaylık için İmamoğlu ile Yavaş'a çağrı yapması gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti cephesinden de ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın adayını belirleyeceği dünkü toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü düzenlenen partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A ÇAĞRI

5 partinin ortak aday görüşünün Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Akşener, "Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Gelişmeler sonrası hükümet kanadından ilk yorum AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı.

"EN ACINASI DA KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKA VİZYONLARININ OLMAMASI"

Sözlerini sürdüren Turan, "En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden Altılı Masa'daki küçük partilerin 2 mv için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK'nun gölgesi olmaları. Allah büyük!" dedi.

"6'LI MASA TARİHE GÖMÜLDÜ"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü.. 5 yıldır tek icraatları toplanıp toplanıp dağılmak, suni bir gündemle boş yere kamuoyunu meşgul etmek olan 6'lı masa tarihe gömüldü. Güçlü Türkiye'nin inşası için durmak yok yola devam. Hayırlı olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.