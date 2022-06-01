İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmadı: Söylemeyi sürdüreceğiz - Haberler

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la girdiği istibdat tartışmasında geri adım atmadı: Söylemeyi sürdüreceğiz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftaki "Kahrolsun istibdat" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim. Milletim sana cevabı 2023'te verecek" yanıtı gelmişti. Bugün grup toplantısında konuşan Akşener, istibdat tartışmasında geri adım atmayarak, "Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta grup toplantısından başlattığı istibdat tartışması, şiddetlenerek devam ediyor. Akşener'in Osmanlı dönemine atıfta bulunarak söylediği "Kahrolsun istibdat" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in konu başlıkları arasında istibdat tartışması da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden konuşan Akşener, söylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Akşener, "Ülkemizde yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonomide kötü gidişata dikkat çekenleri, sığınmacıdan seçmen devşirmeye çalışmalarını susturmak istiyorlar. Biz daha buradayız. Siz yalana sığındıkça biz de sizi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına özendikçe biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' demeye devam edeceğiz" diye konuştu.