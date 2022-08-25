İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı

İyi Parti Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa ülkelerinde yaptıkları çalışmanın ardından gurbetçilerin sorunlarının çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda dağıttı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak 3 ay boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Türk vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda paylaştı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği Uz, Kapıkule'deki programda sorunların çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi gurbetçilere dağıttı.

Gurbetçilerin ciddi sorunları bulunduğunu ve bunu çözmek için hazır olduklarını kaydeden Uz, "Orada gurbetteler burada 'Alamancılar' tabiri var. Maalesef bunları dinlememiş, kulak arkası etmişiz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 4 milyona yakın seçmen sayısı var. Birçok noktada yaşayan kendi vatandaşlarımız var. Bunları bugün kendileriyle paylaşacağız. Kendileriyle ilgili İYİ Parti ailesi olarak neler yaptığımızı, ne gibi çalışmalar yaptığımızı bildireceğiz. Zamanında veya erken hangi tarihte olursa olsun, bu seçim için İYİ Parti'nin hazır olduğunu da hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili göstermiş olacağız" dedi.