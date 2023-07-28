İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel Zamları Protesto Etti

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, "İki şey bitmiyor; biri iktidarın yalanları diğeri de insafsızca yaptığı zamları. Aziz milletimiz bu iktidar sizin temiz, masum duygularınızı istismar etti. Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatınızı perişan etti. Zamları takip etmek artık mümkün değil. Nasılsa seçimi kazandık, istediğimizi yaparız zannediyorlar. Yine yanlış yoldalar, yine yanılıyorlar. Seçim sürecinde vermiş oldukları halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kesimi aşırı zenginleştirirken diğer kesimler halkın büyük bir kısmı artık fakirleşti" dedi.

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, bugün Ankara Ulus Meydanı'nda zamları protesto etti. Başkan Ünzile Yüksel, şöyle konuştu:

"İKİ ŞEY BİTMİYOR. BİRİ İKTİDARIN YALANLARI DİĞERİ DE İNSAFSIZCA YAPTIĞI ZAMLARI"

"Gittikçe hızlanan, hızlandıkça cebimizden ve soframızdan daha fazla çalan zam yağmuruna tutulduk. Bu yağmur bereket getiren yağmur değil, bereket götüren yağmur. Çocuklarının beslenme çantasına yeterli besini koyamayan annelerin, evladına istediği oyuncağı alamayan babaların mahcubiyetini her gün görüyoruz. Türk çocukları ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale geldi. İyi beslenememekten bodurluk ve öğrenme zorluğu başladı yeni nesillerimizde. Beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertleri kendi şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum; esas beka çocuklarımızın beslenmeleridir, eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda yiyip içerken yıllığı 500 bin liralık özel okullara giderken milletin evlatlarına patates, soğan lüks hale geldi. Dünyayı yönetiyoruz masallarıyla ekranlarda boy gösteriyordunuz. Şimdi birkaç milyar dolar için dün katil dediğiniz Suud Prensi'nin ayağına gittiniz. Darbelerin arkasındaki güç dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh'inin önünde kırk takla attınız. İçişleri eski bakanınınız sahnede böğürürcesine bağırıyordu temmuzdan sonra bakın neler olacak, nasıl ekonomi şaha kalkacak diyordu. İşte o temmuz da bitti, her şey bitti. İki şey bitmiyor. Biri iktidarın yalanları diğeri de insafsızca yaptığı zamları. Aziz milletimiz bu iktidar sizin temiz, masum duygularınızı istismar etti. Yalanlarıyla, yanlışlarıyla hayatınızı perişan etti.

"ZAMLARI TAKİP ETMEK ARTIK MÜMKÜN DEĞIL. NASILSA SEÇİMİ KAZANDIK, İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ ZANNEDİYORLAR. YİNE YANLIŞ YOLDALAR, YİNE YANILIYORLAR"

Zamları takip etmek artık mümkün değil. Nasılsa seçimi kazandık, istediğimizi yaparız zannediyorlar. Yine yanlış yoldalar, yine yanılıyorlar. Seçim sürecinde vermiş oldukları halkın gözünü boyayan vaatlerin çare olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kesimi aşırı zenginleştirirken diğer kesimler halkın büyük bir kısmı artık fakirleşti. Biz kadınlar artık bu yükü kaldıramıyoruz ama bütün kadınlara sesleniyorum; asla umudu kaybetmiyoruz. Çünkü biz buradayız, İYİ Parti burada, kadınlar burada. Tenceresini kaynatamayan, evladını büyütmeye, evini geçindirmeye çalışan kadınlar burada. Biz burada oldukça iktidara mahkum, iktidara mecbur değilsiniz. Sosyal adaletin sağlandığı, hukukun üstün olduğu, bereketin, yoksulluğun bittiği, insanca yaşamın sağlandığı günlerin tez gelmesi dileğiyle."