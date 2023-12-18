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İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir

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Partide yaşanan istifaların sorumlusu olarak CHP'yi işaret eden ve bu durumu 'operasyon siyaseti' olarak nitelendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Seçimlere "hür ve müstakil" girme kararının ardından çok sayıda isim İyi Parti'den ayrılma kararı aldı. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"BUNUN ADI OPERASYON SİYASETİDİR"

Peş peşe gelen istifalara ilişkin İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Partide yaşanan istifaların sorumlusu olarak CHP'yi işaret eden ve bu durumu 'operasyon siyaseti' olarak nitelendiren Zorlu, "Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul'a yakın bir ilde belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, 'biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin.' Bu da yetmiyor, CHP'li bir ismin adını vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir" dedi.

5 MECLİS ÜYESİ İSTİFA KARARI ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamada, "Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 'Hür ve müstakil' olarak İyi Parti'den istifa ediyoruz" ifadesi yer aldı.

İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'de bir istifa da İstanbul il yönetiminden geldi. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk "İhtiraslar, ayak oyunları, basiretsizlikler bıktırdı" diyerek İYİ Parti'den ayrıldığını açıkladı. Son dönemde artan istifalara ilişkin de yorum yapan Koçtürk, "Asıl sorun parti içindeki menfaate dayalı ekipleşen yapıda" dedi.

"PARTİ TOPLUMA GEREKEN GÜVENİ VERMİYOR"

İYİ Parti'de bir istifa haberi de İzmir'den geldi. 2019 yerel seçimlerinde Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlenen Kemal Sevinç istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçelerinden birinin İYİ Parti'nin merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi olduğunu belirterek, "Parti topluma gereken güveni vermiyor" dedi.

12 BİN 750 ÜYE TOPLUCA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Diyarbakır teşkilatından da 12 bin 750 üye toplu olarak istifa etti. İstifa açıklamasını İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu yaptı. Açıklamasında, "Yoluna hür ve müstakil devam edeceğini söyleyen İYİ Parti, 'hür ve müstakil' görüşlere tahammül edemiyor" dedi.

İYİ Parti'nin Meclis grubunda da kan kaybı yaşanıyor. Son olarak, İstanbul milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun istifası ile partinin Meclis'teki sandalye sayısı 39'a düştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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