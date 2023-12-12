İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesiyle ilgili tartışmalar İyi Parti'ye de sıçradı.

ENSARİOĞLU: ŞEYH SAİD'E YÖNELİK İTHAMLARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM

İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ensarioğlu, şunları söyledi: "Son günlerde Diyarbakır'da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir.

Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza'nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

AKŞENER'İN TALİMATIYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle Ensarioğlu hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Talimatı Akşener'in verdiğini bildiren Zorlu, şunları ifade etti: "İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu'nun, İYİ Parti'nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."

ENSARİOĞLU: KİMSE BENİ BÖLÜVE VATAN HAİNLİĞİ İLE İTHAM EDEMEZ

Disiplin kararının ardından Ensarioğlu, videolu bir paylaşım yaptı. Ensarioğlu, "Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez. Çanakkale'de ve Erzurum da ailemden şehitler varken, yaşamım boyunca şiddete ve bölücülüğe karşı duruşum ortadayken bu vatan ve ülke için ter dökmeyenler, bana laf söyleyecek en son kişilerdir ve red ediyorum. Tüm mücadelem bu ülkenin kardeşçe yaşaması içindir." dedi.