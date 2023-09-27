İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı

Bir kaç gün önce sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" paylaşımında bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

YERİNE YÜCEL COŞKUN'UN ATANMASI BEKLENİYOR

Halktv'nin haberine göre Çoşkun'nun yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken, eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Yıldırım, 25 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.