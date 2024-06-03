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İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir istifa etti

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Erzurum Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti. İstifasını partinin genel merkezine sunan Özdemir, bundan sonraki süreçte "Bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

İyi Parti Genel Başkanlığını bırakan Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmamış ve yerine Müsavat Dervişoğlu seçilmişti. Dervişoğlu'nun liderliğindeki İyi Parti'de istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti.

"TEŞKİLARLA UYUM SORUNU YAŞIYOR" İDDİASI

Ankara'ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "Bağımsız" olarak başkanlığa devam etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Özdemir'in istifasının perde arkasında ise il başkanlığı ve teşkilatlarla "Uyum sorunu" olduğu öne sürüldü.

3 HAFTA ÖNCE DERVİŞOĞLU'NA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ YAPMIŞTI

9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir istifa etti

HAYRETTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, iş hayatında turizm ve seyahat işletmeciliği sektöründe yer aldı. 1989-1990 yıllarında vatani görevini yerine getird. 2024 mahalli idareler seçimleri için Erzurum'un Horasan ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan Özdemir, yüzde 32 oy alarak Horasan Belediye Başkanı seçildi. Başkan Özdemir, mazbatasını Horasan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halime Görgülü Yemez'in elinden aldı.

İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir istifa etti

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Hayrettin Özdemir İYİ Parti Erzurum 3.Sayfa Politika Haberler

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