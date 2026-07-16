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İYİ Parti Genel Merkez Heyeti Afyonkarahisar'da programlara katıldı

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İYİ Parti Genel Merkez Heyeti, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde belediye ziyaretleri yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Merkez Heyeti, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçesinde bazı temaslarda bulundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Genel Başkan Yardımcıları Hakan Şeref Olgun, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ayyüce Türkeş Taş ve Cenk Özatıcı ile milletvekillerinden oluşan heyet, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine ile Çay belediyelerine ziyarette bulundu.

Heyet, ziyaretlerde belediye başkanlarından yerleşim yerlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olgun, gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından, belediyelerin yaptığı başarılı çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Ardından heyet, Çay ilçesindeki Vişne ve Eber Sarısı Festivali'nin kortej yürüyüşü ve açılışına da katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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