İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, 'Hatay Özerk Yönetimi' hesabına tepki gösterdi

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ; sosyal medyada "Hatay Özerk Yönetimi" adı altındaki bir hesabın yaptığı paylaşımlara tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi devleti ve Cumhurbaşkanını temsil eden bir kurumun bu paylaşımı, sahte hesap olduğunu belirtmek için olsa da hemen muhatap alması tam bir acemiliktir; hayret vericidir. Hesap sahte olabilir, resimler de sahte olabilir; gerçek olacak halleri yok ya. Ancak amaç sahte değil gerçektir, hedef sahte değil gerçektir" açıklamasını yaptı.

"Hatay Özerk Yönetimi" adıyla açılan sosyal medya hesabında "Suriye halkımız nüfusun yüzde 90'ını oluşturduğu için özerk bir yönetime ihtiyaç duyduk ve halkımıza hizmet edeceğiz, Suriye bayrağımızı dalgalandıracağız" açıklaması yapılmıştı. Bu paylaşımlar, çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından eleştirilmiş ve hesap hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İyi Parti'nin Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Çirkin, "Geçtiğimiz günlerde 'Hatay Özerk Yönetimi' adıyla sosyal medya paylaşım sitesinde bir hesap açılmış ve bu hesap aşağıdaki gibi paylaşımlarına devam etmektedir: 'İskenderun Anıt Meydanında bulunan Atatürk heykellerinin ırkçılığı körüklediği nedeniyle kaldırılması için Özerk Yönetim yetkilileri toplandı.' Bu kesinlikle hafife alınacak bir olay değildir. Esasen Hatay üzerindeki planlar zaten bir sır da değildir. Burada amaç psikolojik harekattır ve başarıya da ulaşmıştır" dedi.

"HEMEN MUHATAP ALMASI TAM BİR ACEMİLİKTİR; HAYRET VERİCİDİR"

Konuyu 'basit bir provokasyon olarak görmenin tecrübesizlik olduğunu ifade eden Çirkin, şunları söyledi:

"O bakımdan bu meseleyi basit bir provokasyon olarak görmek en hafif tabiri ile tecrübesizliktir. Hele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gibi devleti ve Cumhurbaşkanını temsil eden bir kurumun bu paylaşımı, sahte hesap olduğunu belirtmek için olsa da hemen muhatap alması tam bir acemiliktir; hayret vericidir. Hesap sahte olabilir, resimler de sahte olabilir; gerçek olacak halleri yok ya. Ancak amaç sahte değil gerçektir, hedef sahte değil gerçektir.

"HATAY BİZİMDİR, MUKADDES BİR EMANETTİR"

Burada Suriyeli sığınmacılar hedefe konulmuştur, arkasından bu sığınmacılardan rahatsız olan Hatay halkı tahrik edilmiştir. Çok dikkatli ve soğukkanlı olmak lazımdır. Başka amaçlar da vardır, şimdilik sadece bu kadarını söyleyelim. Bunun elbette bir sonucu olacaktır. Yapılanlar bir planın parçasıdır, mutlaka devamı da gelecektir. Oyun küçük değil, büyüktür. Hatay halkı müsterih olsun biz buradayız ve meselenin takipçisiyiz; Devletimiz ise uyanık ve ayaktadır. Bu soysuz uşaklara da günü gelince cezası en ağır şekilde verilecektir. Burada Hataylılara düşen Alevi'si ile, Sünni'si ile sırt sırta vermektir. Hatay bizimdir, mukaddes bir emanettir."